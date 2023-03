Bennacer e Calabria in gruppo.

Roma, 01 mar. - (Adnkronos) - Buone notizie in casa Milan in vista del prossimo match di campionato contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Dopo l'annuncio di Stefano Pioli in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro l'Atalanta, spunta finalmente il sole all'orizzonte. Ismael Bennacer e Davide Calabria sono rientrati in gruppo e si sono allenato oggi con il resto dei compagni di squadra.

Il centrocampista ed il difensore del Milan sono tornati a disposizione di mister Pioli e saranno convocati per la gara contro la Fiorentina. Salvo sorprese, dunque, aumentano le possibilità di veder partire Bennacer dal primo minuto, al fianco di Sandro Tonali in mediana, considerata la . Calabria, invece, e ad un supporto, magari, a gara in corso.

Fantacalcio.it per Adnkronos