Benetton Rugby, Zuliani in biancoverde fino al 2025

TREVISO - La promettente e giovane colonia biancoverde si solidifica con la conferma di uno dei ragazzi con un trascorso proprio nel settore giovanile del Benetton Rugby. Manuel Zuliani, il cui contratto con i Leoni scadeva il 30 giugno 2023, ha infatti firmato l’estensione contrattuale sino al 30 giugno 2025. Il talento in rampa di lancio, cresciuto in casa trevigiana, costituirà un’importante tessera del futuro pack del Benetton Rugby. Zuliani è un flanker che sin dalle prime gare ha mostrato una marmorea durezza difensiva, in particolare nei placcaggi ed in mischia, e nel corso dei mesi in maglia biancoverde è cresciuto persino in fase offensiva, aumentando la pericolosità ovale in mano.

Nato a Castelfranco Veneto il 26 aprile 2000, Manuel Zuliani è un flanker svezzato inizialmente dai tecnici del vivaio del Rugby Paese. È stato capitano del Benetton Rugby Under 18 quattro anni fa, per poi essere tra i selezionati alla scuola di sviluppo dell’Accademia Nazionale Ivan Francescato. Ha impreziosito il suo passaporto rugbistico di un’apparizione in European Challenge Cup nel gennaio di due anni fa con il Calvisano, come permit. Approdato in Ghirada nell’estate 2020 come permit player, Zuliani ha subito colpito per la grande capacità d’abnegazione in campo, condita da tanta resistenza in difesa e da placcaggi incessanti. Così nella sua prima annata tra i grandi ha raccolto ben 18 presenze, tra PRO14, Challenge Cup e Rainbow Cup, brillando per la sua costanza di prestazioni e una personalità rilevante per un ragazzo della sua età. Nella stagione in corso ha collezionato 4 caps divisi tra United Rugby Championship e Challenge Cup, marcando la prima meta con la franchigia trevigiana. Inoltre Zuliani ha totalizzato tre presenze, e una meta, con la maglia dell’Italia Under 20 nel Sei Nazioni Under 20 del 2019 e del 2020.

«Sono molto entusiasta di aver firmato l’estensione di contratto con il Benetton Rugby, qui mi sento veramente a casa. Per me è un privilegio poter rappresentare per altre tre stagioni la migliore squadra italiana, oltre che uno stimolo costante per migliorare dopo giorno dopo nel corso dei prossimi anni. Tra i miei desideri ho quello di diventare un pilastro del Benetton ed avere la possibilità di esordire in Nazionale Maggiore» ha dichiarato contento Zuliani.

Il Dg biancoverde Antonio Pavanello ha aggiunto: “Nonostante il contratto di Zuliani fosse in scadenza nel 2023, siamo ben lieti di averlo esteso per due ulteriori stagioni sportive. Manuel è l’emblema del “giovane” che fa del duro lavoro una delle proprie prerogative e che giunto in un gruppo di “grandi” cerca di dimostrare sia in allenamento che in partita la voglia e la fame che ha nel voler raggiungere i propri traguardi, tutto questo con rispetto ed estrema umiltà. Indubbiamente, alle qualità menzionate, Manuel associa abilità e caratteristiche che lo completano come atleta. Il tempo è dalla sua parte e pertanto ci auguriamo che il futuro possa regalargli tante soddisfazioni personali e di squadra con i nostri colori addosso”