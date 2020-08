Benetton ko nel derby con le Zebre

TREVISO - Benetton ko stasera a Monigo contro le Zebre. Finisce 13-17 per gli ospiti.



La gara si è giocata a porte chiuse per scelta del club. Ingresso in campo in solitario per Alessandro Zanni, all'ultima partita della carriera. Poi un minuto di silenzio per le vittime dell'emergenza sanitaria.



Avvio tutto sommato brillante per entrambe le squadre, con il Benetton che mette il naso avanti grazie al piazzato di Garbisi. Poi a metà del tempo va in meta Boni, trasformata da Canna.



Cinque mesi e mezzo senza gare si sentono e fatica ed errori tengono banco. Il Benetton al 44' accorcia ancora con un piazzato di Garbisi. A rompere l'inerzia è la meta di Tuivaiti a un quarto d'ora dal termine, trasformata da Rizzi.



Il Benetton non ci sta ma trova la meta solo nel recupero, all'82' con Riera. La trasformazione di Keatley è buona per le statistiche. A Monigo finisce 13-17 petr gli opsiti.

Benetton Rugby v Zebre Rugby 13-17 (3-10)



Benetton Rugby: 15 Jayden Hayward; 14 Luca Sperandio, 13 Joaquin Riera, 12 Luca Morisi, 11 Leonardo Sarto; 10 Paolo Garbisi, 9 Dewaldt Duvenage; 8 Bram Steyn, 7 Michele Lamaro, 6 Alberto Sgarbi (c); 5 Federico Ruzza, 4 Alessandro Zanni; 3 Filippo Alongi, 2 Tomas Baravalle, 1 Ivan Nemer

A disposizione: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Cherif Traore, 18 Simone Ferrari, 19 Marco Lazzaroni, 20 Manuel Zuliani, 21 Charly Trussardi, 22 Ian Keatley, 23 Marco Zanon



Zebre Rugby Club: 15 Michelangelo Biondelli; 14 Jamie Elliott, 13 Giulio Bisegni (c), 12 Tommaso Boni, 11 Mattia Bellini; 10 Carlo Canna, 9 Marcello Violi; 8 Giovanni Licata, 7 Johann Meyer, 6 Maxime Mbandà; 5 Leonard Krumov, 4 David Sisi; 3 Eduardo Bello, 2 Luca Bigi, 1 Daniele Rimpelli

A disposizione: 16 Massimo Ceciliani, 17 Danilo Fischetti, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Cristian Stoian, 20 Jimmy Tuivaiti, 21 Guglielmo Palazzani, 22 Antonio Rizzi, 23 Federico Mori



Marcatori: 3' cp. Garbisi (B), 22' m. Boni (Z), tr Canna (Z); 38' p. Canna (Z), 44' cp Garbisi, (B) 65' m. Tuivaiti, tr. Rizzi, 82' m. Riera (B), tr Keatley (B)