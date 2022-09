Benetton in campo stasera contro gli Sharks

TREVISO - Il Benetton Rugby, che si appresta a disputare la prima amichevole di precampionato, è partita ieri pomeriggio verso Manchester dove stasera, venerdì 2 settembre alle ore 20:30 italiane, i Leoni saranno di scena all’AJ Bell Stadium contro i Sale Sharks.

I padroni di casa, avanti nella preparazione poiché faranno il loro esordio in Premiership venerdì 9 settembre, sono reduci dalla sconfitta contro Connacht. Per gli uomini di Bortolami invece si tratterà della prima uscita ufficiale, in vista della gara che li attende venerdì 9 settembre allo Stadio Monigo contro Edimburgo.



Per la gara i Sale Sharks non hanno previsto nessuna diretta streaming.



La formazione biancoverde che scenderà in campo sarà composta dal triangolo allargato costituito da Marcus Watson come estremo, mentre le ali saranno Matthias Douglas (Mogliano Veneto Rugby) e Mattia Bellini. Coppia dei centri occupata da Joaquin Riera e Filippo Drago. La mediana è gestita da Leonardo Marin all’apertura e Sam Hidalgo-Clyne che avrà la conduzione della mischia.



Il pacchetto biancoverde vede in prima linea i piloni Matteo Drudi e Tiziano Pasquali, a tallonare Gianmarco Lucchesi. In seconda linea la coppia formata da capitan Marco Lazzaroni e Carl Wegner. La mischia si chiude con la terza linea formata dai flanker Alessandro Izekor e Lorenzo Cannone. Numero 8 sarà Henry Stowers.



Benetton Rugby:

15 Marcus Watson, 14 Matthias Douglas, 13 Joaquin Riera, 12 Filippo Drago, 11 Mattia Bellini, 10 Leonardo Marin, 9 Sam Hidalgo-Clyne, 8 Henry Stowers, 7 Lorenzo Cannone, 6 Alessandro Izekor, 5 Carl Wegner, 4 Marco Lazzaroni (C), 3 Tiziano Pasquali, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Matteo Drudi.

A disposizione: Manuel Arroyo, Federico Zani, Destiny Aminu (Mogliano Veneto Rugby), Filippo Alongi, Simone Ferrari, Nicola Piantella, Scott Scrafton, Abraham Steyn, Matteo Rubinato, Toa Halafihi, Manfredi Albanese, Giacomo Da Re, Dewi Passarella, Ignacio Brex. Head Coach: Marco Bortolami. Indisponibili: Tomas Albornoz, Dewaldt Duvenage, Corniel Els, Riccardo Favretto, Matteo Meggiato, Sebastian Negri, Edoardo Padovani, Rhyno Smith, Marco Zanon

benettonrugby.it