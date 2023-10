Beneficenza in Veneto: 57 milioni di Euro devoluti in beneficenza durante il Covid-19

L’Italia e la beneficenza rappresentano un connubio ormai consolidato. I dati e le ricerche di settore dimostrano che il popolo italiano ha una buona propensione per l’aiuto del prossimo con più del 50% che ha dichiarato di aver fatto almeno una donazione nel corso del 2022. Un interessante sondaggio condotto da Pollfish, piattaforma che, come Google Surveys, permette di accedere a un panel di intervistati per rispondere al questionario desiderato con varie opzioni di segmentazione, ha chiesto a mille italiani di regioni diverse come userebbero 5 milioni di euro vinti ad una lotteria. Da questa semplice domanda è stato possibile stilare una ‘classifica’ delle regioni dove c’è più cultura della beneficenza e dove invece ce n’è di meno.

Come funziona il sondaggio di Pollfish

Il sondaggio di Pollfish ha chiamato in causa circa mille cittadini italiani e quindi sarebbe impossibile creare dei dati affidabili basandosi solo sui partecipanti reali del sondaggio. Infatti, non tutte le Regioni hanno avuto lo stesso numero di intervistati e inoltre, a complicare le cose, ogni regione ha un numero diverso di abitanti e di conseguenza basandosi soltanto sui 1.000 intervistati i numeri sarebbero potuti essere non corrispondenti alla realtà. Gli ideatori del sondaggio hanno, quindi, basato i risultati sulle risposte date (dando a ognuna di essere un valore compreso da -2 a 7) e “normalizzato” ciò che ne veniva fuori ristabilendo un equilibrio numerico tra le regioni. Una media ponderata inversa (cioè i valori finali, considerati come pesi specifici, sono stati più alti per le regioni con meno partecipanti) ha permesso di dare vita a una mappa realistica. Il punteggio varia in base alla risposta dell’intervistato: ad esempio, se non donerà nulla corrisponde ad un -2, una piccola somma vale 1 punto, un importo moderato vale 2 punti, una grande somma corrisponde a 4 punti e, infine, coloro che donerebbero tutto conquistano 7 punti sulla ‘scala della generosità’ creata dagli ideatori del sondaggio di Pollfish.

Covid-19 e beneficenza

Il Covid-19 è stato un triste protagonista della nostra vita negli ultimi anni. Il virus che ha fatto milioni di morti in tutto il globo ha colpito duramente anche l’Italia. Ovviamente la grave crisi degli ospedali e la mancanza, soprattutto nelle prime fasi, di alcuni dispositivi fondamentali come i respiratori è scattata la corsa alla beneficenza con donazioni molto importanti anche da enti privati come le banche. Ovviamente, come accade spesso in questi casi, le Regioni maggiormente colpite dall’emergenza sono state anche quelle più generose. Al primo posto, infatti, c’era la Lombardia con quasi 100 milioni di euro, seguita dai 75 milioni dell’Emilia Romagna, i 57 milioni del Veneto, i 22 del Lazio, i 20 del Piemonte, i 14 della Liguria, gli 8,5 in Toscana, gli 8 in Campania e Puglia, i 7 in Friuli, i 6 in Umbria e i 6,5 nella sola provincia di Trento.

Il confronto tra le Regioni

I dati del sondaggio Pollfish evidenziano come la Valle d’Aosta sia la regione meno generosa con un punteggio di 0,1, seguita dal Molise con 0,2, Trentino con 0,3 e Basilicata con 0,7. Nel fondo della classifica quindi si trovano due Regioni del Nord e due del Sud. In testa invece c’è l’Emilia-Romagna, colpita recentemente da un terribile alluvione che può essere stato un fattore per spingere in alto il dato della generosità, con 8,6. Al secondo posto si piazza l’Abruzzo con 6,2. Il podio è completato dalla Campania con un punteggio di 6,1. A ridosso delle prime tre posizioni ci sono Puglia (6,0) e Calabria (5,0). In questo caso si può notare una predominanza delle Regioni del Sud tra quelle più generose.

Pubbliredazionale