Ben 48 km a piedi, sotto l’uragano Helene, per accompagnare la figlia all’altare

USA - David Jones, 64 anni, ha compiuto una vera impresa sfidando l'uragano Helene per non mancare al matrimonio della figlia. Partito dal South Carolina alla volta del Tennessee, l'uomo ha affrontato condizioni proibitive lungo il percorso, deciso a non lasciarsi fermare dalla furia del maltempo. Dopo sette ore di viaggio in auto, Jones è stato costretto a fermarsi a causa delle strade bloccate e della devastazione causata dall'uragano. Al confine con il Tennessee, un agente di polizia gli ha comunicato che non era più possibile proseguire con la vettura. A quel punto, a soli 48 km dalla destinazione e con nove ore a disposizione, ha deciso di continuare a piedi.



“Mia figlia si sposa e io la accompagnerò all’altare”, ha dichiarato Jones, raccontando poi ai media il drammatico percorso a piedi. Con una paletta riflettente e uno smartphone, ha attraversato strade buie e devastate, rischiando la vita tra detriti, tronchi d'albero e pali caduti. Nonostante vari tentativi da parte degli agenti di fermarlo, Jones ha continuato la sua marcia, riuscendo infine a farsi dare un passaggio da un automobilista per l'ultimo tratto. Arrivato in tempo, ha potuto cambiare abito e accompagnare la figlia Elizabeth all’altare, in una cerimonia illuminata solo dalla luce delle candele a causa dell’interruzione di corrente elettrica. “È stato un atto d’amore, quello che avrebbe fatto qualsiasi padre”, ha concluso Jones, la cui storia ha già fatto il giro del mondo.