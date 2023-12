Ben 48 anni di carcere prima di essere assolto per un omicidio mai commesso

USA - Glynn Simmons, un afroamericano condannato per omicidio in Oklahoma, è stato assolto e liberato dopo 48 anni di carcere affermando la sua innocenza. Condannato a morte nel 1974 per l'omicidio di una commessa in un negozio di alcolici, Simmons è stato rilasciato su cauzione a luglio e ufficialmente dichiarato innocente dalla giudice Amy Palumbo. La condanna era basata su una testimonianza errata di una giovane donna ferita durante la rapina, che lo aveva scambiato per il vero assassino. Simmons riceverà un risarcimento di 175mila dollari per gli anni trascorsi ingiustamente in prigione, ma dovrà utilizzarli per curare un cancro al fegato. Nonostante la sua liberazione, non c'è un lieto fine, poiché ora deve affrontare gravi problemi di salute e il denaro che riceverà non sarà sufficiente per le cure mediche. Glynn Simmons ha lanciato una petizione su GoFundMe per raccogliere soldi per curarsi: ecco il link per aiutarlo.

Foto di Glynn Simmons il giorno della sua scarcerazione dopo 48 anni di ingiusta detenzione.