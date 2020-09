Ben 120 k/h per il roller-man che si è costruito una “tuta a rotelle”

FOTO da www.facebook.com/jeanyves.blondeau.3/

FRANCIA – Oltre 200milioni di like solo in Cina per Jean-Yves Blondeau ideatore di una tuta che non ha precedenti: una sorta di indumento-veicolo dotato di 32 rotelle che una volta indossato, se ci si dispone alla giusta pendenza si può raggiungere i 120 km/h.

Una stranezza, che qualcuno potrebbe scambiare per una goliardia ma non è così perché il roller-man francese su questa invenzione ci ha fatto la sua tesi di laurea alla École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art di Parigi.

Priva di motore la tuta a rotelle è facile da usare (magari non tanto da indossare) basta stendersi sull’asfalto in prossimità di una buona discesa e il gioco e fatto: naturalmente è doveroso precisare che la singolare attività non è per tutti, serve una buona prestanza fisica che consenta di direzionare le rotelle onde evitare di andare a schiantarsi.