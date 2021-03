Belluno, ventenne travolto da un escavatore

BELLUNO - Incidente sul lavoro nel pomeriggio di martedì a Pedavena, in provincia di Belluno.



Verso le 16 in un terreno agricolo nei pressi di via Venezia Secca a Pedavena un 20enne è stato travolto da un piccolo escavatore.



Il ragazzo stava lavorando con il mezzo agricolo quando ha perso il controllo: da qui il rovesciamento.



Prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, il padre del 20enne con un’altra persona sono riusciti con un palo a muovere leggermente il mezzo tanto da poter sfilare il giovane da sotto la macchina operatrice.



Il personale sanitario del SUEM ha stabilizzato il ragazzo, che è stato trasferito in codice rosso con elisoccorso all’ospedale di Treviso in codice rosso.