Belluno, il colpo di fortuna che cambia la vita: vinti 2 milioni Gratta e Vinci

Il Veneto fa il pieno di vincite al Gratta e Vinci, grazie ai tagliandi “New Bonus Tutto per Tutto” e “Miliardario New”. La prima vincita – segnala l’agenzia Agimeg – è stata centrata a Borgo Valbelluna, in provincia di Belluno, dove, con il Gratta e Vinci “New Bonus Tutto per Tutto” è stato vinto il premio massimo da 2 milioni di euro. Il tagliando è stato acquistato nella rivendita di via Cavassico Inferiore.



La seconda vincita è stata centrata invece ad Abano Terme, in provincia di Padova. Nella ricevitoria di via Andrea Previtali, 30, un giocatore ha acquistato il Gratta e Vinci “Miliardario New” – sottolinea Agimeg – e ha vinto 500.000 euro. Anche in questo caso, la vincita è quella massima ottenibile con questo tipo di tagliando.