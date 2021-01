Belluno: 1,4 milioni per sostenere i negozi di vicinato

BELLUNO - Un milione e 430mila euro per sostenere i negozi di vicinato della provincia di Belluno. Nell’anno della pandemia sono state tante, purtroppo, le attività che hanno abbassato le serrande definitivamente. Proprio per contrastare la moria del commercio di prossimità la provincia di Belluno con la Camera di Commercio Treviso Belluno e la Confcommercio, con il sostengo economico del Fondo Comuni Confinanti, hanno dato vita ad un bando, giunto alla seconda edizione.



Le domande pervenute sono state 79. Di queste, 4 non erano ammissibili, mentre 65 riceveranno il finanziamento, fino all’esaurimento completo delle risorse a disposizione. Le agevolazioni sono accordate sotto forma di contributo a fondo perduto per un importo massimo del 40% sulla spesa sostenuta ed effettivamente ammissibile. Il 60% è a carico del richiedente.



“Le graduatorie del bando mostrano che le imprese ci hanno creduto, anche in un momento in cui sembrava non ci fosse nulla a cui credere, se non nel fatto che c’era una pandemia mai vista prima” – ha sottolineato il presidente della Camera di Commercio Treviso Belluno, Mario Pozza. “C’è chi ha voluto ampliare attività esistenti rendendole polifunzionali; chi ha creato nuove attività per rispondere a nuovi bisogni; chi ha voluto restaurare i muri, le facciate per rendere più accoglienti i propri negozi. Ma dietro alle pratiche ci sono persone e storie. Eravamo da subito convinti che i finanziamenti dovessero andare a chi ne aveva effettivamente bisogno e che questo bando sarebbe stato un garanzia importante per supportare le difficoltà sociali causate dal lockdown e dal virus”.



I punteggi per la formazione della graduatoria sono stati attribuiti in base alla localizzazione dell’intervento, altri in base all’età del legale rappresentante, altri ancora premiando le attività di esercizio di vicinato polifunzionali e i bar che hanno aggiunto al loro interno rivendite di generi alimentari.



Le risorse sono andate alle attività di vicinato nei comuni di montagna e di altri comuni quali: Agordo Alpago Arsiè Auronzo di Cadore Belluno Borgo Valbelluna Calalzo di Cadore Canale d'Agordo Cencenighe Agordino Chies D'alpago Colle Santa Lucia Comelico Superiore Cortina d'Ampezzo Domegge di Cadore Falcade Feltre Limana Livinallongo del Col di Lana Longarone Lorenzago di Cadore Pieve di Cadore Ponte Nelle Alpi Quero Vas Santa Giustina Santo Stefano di Cadore Sedico Seren del Grappa Tambre Treviso Val di Zoldo Vallada Agordina Vigo di Cadore Vodo di Cadore e Voltago Agordino.