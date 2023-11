La bellissima Aitana guadagna 10mila euro al mese e ha 176mila follower ma è finta: frutto dell’intelligenza virtuale

WEB - Aitana Lopez, una modella virtuale creata dall'agenzia The Clueless, ha guadagnato popolarità su Instagram con oltre 176mila follower. Nonostante la sua natura artificiale, molti seguaci non si accorgono della sua non reale identità. Il designer creativo Rubén Cruz ha sviluppato Aitana per evitare problemi comuni con modelle umane. Aitana è diventata un'icona digitale remunerativa, guadagnando fino a 10mila euro al mese e diventando testimonial per brand come Big, un'azienda di integratori sportivi. La sua vita virtuale, pianificata dal team dell'agenzia, include attività, luoghi e immagini condivise per mantenere l'interesse dei follower. Nonostante sia una creazione di intelligenza artificiale, Aitana è accolta positivamente dai follower, molti dei quali non si accorgono della sua natura virtuale. Il successo di Aitana evidenzia l'influenza crescente dell'intelligenza artificiale nell'industria della moda e dell'intrattenimento, sollevando domande sul futuro degli influencer e della percezione della bellezza virtuale.