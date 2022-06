Bella Thorne e Benji si sono lasciati, le parole del cantante sui social

MONDO - E' finita dopo tre anni la storia tra Benjamin Mascolo e Bella Thorne. I due si sono lasciati all'improvviso, dopo che appena un anno fa era arrivata la proposta di matrimonio con tanto di anello.

Ad annunciare la rottura è stato il cantante con un lungo post in inglese su Instagram: "Poco più di 3 anni fa ho incontrato l’essere umano più straordinario di tutti. Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre e sono profondamente grato per ogni singolo momento che abbiamo condiviso insieme da allora. È stata un’esperienza davvero meravigliosa crescere con lei", scrive Mascolo, che ricorda di aver imparato cosa significhi "amore incondizionato" e di essere stato "salvato" grazie alla relazione con l'ex stellina Disney. Benji si dice quindi pronto per un nuovo capitolo della sua vita: "Mi sono ripromesso di abbracciare il dolore e il disagio che derivano da questa separazione dalla donna che amo di più e che amerò sempre, sapendo che questi sentimenti che cerchiamo di evitare a tutti i costi sono in realtà il catalizzatore per dare vita a un mondo migliore. Il dolore sarà il mio maestro, proprio come lo è stato l’amore e lo sarà di nuovo quando doveva esserlo".

Quindi Mascolo aggiunge un'altra considerazione sulla fine di questo amore: "Non è assolutamente un fallimento da parte di nessuno dei due, perché nessuna connessione quando è reale è sprecata o inutile, e il bene e il male sono solo una categoria personale con cui la mente umana etichetta cose, persone, sentimenti, basandosi sul nostro ego e sulla nostra identità, e non sulla parola di Dio. Era destino che fosse così, ed è stato bellissimo". Infine, la dedica a Bella: "Auguro solo il meglio a questa persona e ci sarò sempre per lei". Poco prima che Mascolo annunciasse la fine della loro relazione, Bella Thorne aveva pubblicato una storia tramite il suo account Instagram mentre, appena sveglia, era ancora a letto. “Mi sveglio da sola”, le parole dell'attrice accompagnate da un’emoji con gli occhi a cuore.