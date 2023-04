Belgio, bufera sul ministro: "Italiane non lavorano? Mentalità mediterranea"

BELGIO - Bufera in Belgio su Bernard Clerfayt, ministro del Lavoro nella regione di Bruxelles, secondo il quale la disoccupazione femminile è dovuta al "modello mediterraneo" proprio a italiane, turche e marocchine. "Molte donne sono ancora in un modello mediterraneo, che siano di origine italiana, marocchina o turca. E' un modello familiare in cui l'uomo lavora e la donna rimane a casa per occuparsi dei bambini", ha detto Clerfayt all'emittente televisiva Ln24.

Le affermazioni del ministro regionale, esponente del partito centrista francofono Democratico federalista indipendente, hanno sollevato forti proteste a sinistra fra i socialisti e gli ecologisti. "E' inaccettabile e infamante - ha detto la deputata socialista Fadila Laanan - penso a tutte queste donne che cercano lavoro e vengono discriminate, queste mamme single che lottano nella vita quotidiana e vengono rinviate alle loro origini dal ministro".