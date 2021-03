Beccato con la prostituta, multato due volte in nemmeno un'ora

MESTRE - Sanzionato per ben due volte perché sorpreso in compagnia della stessa prostituta nel giro di nemmeno un'ora.



L'episodio è accaduto giovedì scorso; protagonista della particolare vicenda è stato un 33enne di origini pakistane domiciliato a Mestre.



L'uomo per due volte è stato sorpreso a contrattare una prestazione sessuale con una prostituta di nazionalità bulgara in via Fratelli Bandiera a Marghera.



Il 33enne è stato sorpreso la prima volta verso le 20, per lui è subito scattata la sanzione con l'ordine di allontanamento.



Ma 40 minuti più tardi l'uomo si è ripresentato alla stessa lucciola e per entrambi è scattata la sanzione e la notifica del Daspo.