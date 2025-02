Beccato in aeroporto con 19 capsule di cocaina sotto al parrucchino

COLOMBIA - Un 40enne colombiano, è stato arrestato la scorsa settimana all'Aeroporto Internazionale Rafael Núñez di Cartagena mentre tentava di imbarcarsi su un volo per Amsterdam. Durante i controlli di routine, gli agenti hanno scoperto che l'uomo aveva nascosto 19 capsule di cocaina sotto un parrucchino. Le immagini diffuse dalla polizia locale mostrano la rimozione del parrucchino, all'interno del quale erano nascosti numerosi involucri contenenti la droga. L'operazione ha impedito la distribuzione di circa 400 dosi di cocaina, per un totale di 220 grammi e un valore stimato di oltre 10.000 euro. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di traffico, produzione e possesso di stupefacenti. Secondo le autorità colombiane, questo arresto si inserisce in un più ampio contesto di lotta al narcotraffico, con oltre 450 arresti già effettuati dall'inizio dell'anno.