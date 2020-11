Beccati alle 2 di notte in auto e senza mascherina

CASTELFRANCO - Sorpresi in giro in macchina in pieno coprifuoco in auto senza mascherina. Uno dei due tenta di scappare.



I Carabinieri di Castelfranco Veneto hanno sanzionato due 25enni controllati a bordo di autovettura senza "mascherina" in transito nel centro della Castellana alle 2 di notte, ovvero in pieno coprifuoco, senza giustificato motivo.



Uno dei due, al fine di sottrarsi all'accertamento, ha pure tentato di darsi alla fuga a piedi, venendo infine bloccato e denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.