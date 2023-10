Beccano il pusher con 340 dosi da vendere

VICENZA - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino residente a Bassano del Grappa per spaccio di sostanze stupefacenti e sequestrato di circa 340 dosi, pari a 170 grammi, di sostanze stupefacenti di tipo hashish e marijuana, oltre a diversi strumenti finalizzati alla preparazione delle sostanze per la successiva vendita e a varie centinaia di euro in contanti, provento dell'attività di spaccio.

L'uomo è stato sorpreso dalle Fiamme Gialle durante una cessione di sostanza stupefacente: alla vista dei militari, ha manifestato uno stato di forte nervosismo, tentando ripetutamente di sottrarsi al controllo che ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro tre dosi preconfezionate, pronte per essere vendute, per un totale di 20,92 grammi di hashish, un panetto dal peso di 100, 76 grammi di hashish occultato all'interno della cassettiera del letto e due sacchetti di marijuana nascosti all'interno dell'armadio della camera da letto dal peso complessivo di 47,68 grammi, corrispondenti a circa 72 pezzi destinati alla vendita.