Beccano meccanico abusivo: rischia una maximulta fino a 15mila euro

ROVIGO - Al termine di un controllo fiscale eseguito nei confronti di un meccanico abusivo completamente sconosciuto al fisco, i finanzieri di Rovigo hanno proceduto al sequestro di una vera e propria “autofficina non autorizzata” gestita da un cittadino italiano residente nel medio Polesine.



Infatti i finanzieri della Tenenza di Occhiobello e del Gruppo di Rovigo hanno individuato un imprenditore sospettato di lavorare in nero oltre che esercitare abusivamente l’attività di autofficina in assenza delle previste autorizzazioni di natura amministrativa ovvero senza che il titolare avesse presentato le previste comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per richiedere l’attribuzione di partita iva necessaria per l’esercizio dell’attività d’impresa.



Nel settore delle autoriparazioni, infatti, lo Stato, per il tramite delle Camere di Commercio, verifica che l’imprenditore che intende avviare l’attività di manutenzione, riparazione, installazione di parti meccaniche su automezzi a motore deve essere in possesso di determinati requisiti professionali, morali ed economico-finanziari. Vista l’assenza dei previsti requisiti autorizzativi, i finanzieri polesani hanno provveduto a sequestrare l’intera autofficina, con tanto di attrezzatura e ponte elevatore per le autovetture. All’autore delle violazioni è stata comminata una sanzione pecuniaria da euro 5.164,00 a euro 15.493,00 ai sensi dell’art.10, comma 2 della Legge n.122/92.



L’intervento ispettivo, tuttora in corso, dovrà poi determinare l’ammontare dei ricavi sottratti alla tassazione che verrà segnalato, per i previsti recuperi d’imposta, alla competente Agenzia delle Entrate.