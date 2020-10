Lo beccano con oltre 40 flaconi di profumi contraffatti: denunciato per ricettazione

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI - Lo trovano con oltre 40 flaconi di profumi contraffatti: immediata la denuncia.



Nel pomeriggio di ieri, 14 ottobre, a San Zenone degli Ezzelini, via Roma, durante un servizio di controllo del territorio, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto ha deferito in stato di libertà un 49enne residente a Schiavon (VI).



A suo carico le accuse di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi e ricettazione.



L'indagato, controllato alla guida di un'utilitaria, quindi sottoposto a perquisizione presso la sua abitazione, veniva trovato in possesso di 44 flaconi di profumi con marchi contraffatti.



La merce è stata interamente sequestrata.