Lo beccano col targa system senza assicurazione, né patente né documenti: oltre cinquemila euro di multa

JESOLO - Patente falsa, senza documenti, né assicurazione: in più non è in grado di dimostrare la regolarità del soggiorno in italia: maxi multa di oltre cinquemila euro.



Fermato ieri, mercoledì, nel pomeriggio dagli agenti della Polizia locale di Jesolo un’utilitaria segnalata dal sistema “targasystem” sprovvisto di copertura assicurativa.



L’automobilista alla guida, originario del Marocco e residente nel bellunese è risultato in possesso di una patente di guida apparentemente fotocopiata e mal plastificata. I documenti assicurativi erano scaduti ad inizio novembre.



Il conducente ha segnalato al personale di Polizia locale di non possedere una patente italiana, poiché revocata anni prima e impossibilitato a conseguirne una nuova, ha fotocopiato e plastificato la patente ottenuta in Marocco.



Ergo verbale di sanzione per guida con patente revocata che prevede sanzione amministrativa di almeno 5.100 euro circa e veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Emessa sanzione di 868 euro per possesso di assicurazione scaduta.



Nel corso delle verifiche, il conducente, dichiaratosi di nazionalità marocchina non è stato in grado di esibire un documento personale di riconoscimento. Non ha nemmeno dimostrato la regolarità del soggiorno in Italia. Avviata la procedura di fotosegnalamento.