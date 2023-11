I Beatles sono tornati (VIDEO)

Quasi sei decenni dopo il loro debutto, i Beatles continuano a incantare il mondo della musica con una sorprendente novità. "Now and Then," l'ultima canzone rilasciata dalla band, ha fatto il suo trionfale ritorno, accumulando oltre 11 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore. Ciò che rende questa nuova canzone ancora più straordinaria è il fatto che è stata creata grazie alle potenti tecnologie dell'intelligenza artificiale.



Il brano "Now and Then" riflette il caratteristico suono delle ballate dei Beatles dell'epoca di "Abbey Road". La malinconica melodia di Lennon e la sua inconfondibile voce sono al centro della canzone, mentre il basso di McCartney e la batteria di Starr aggiungono quel tocco magico. L'assolo di chitarra, reso in uno stile che ricorda il leggendario George Harrison, completa il quadro. Il risultato è una canzone che conserva il suo fascino vintage ma suona in modo sorprendentemente moderno, rimanendo fedele all'eredità musicale della band.



La storia dietro "Now and Then" è altrettanto affascinante. Paul McCartney e Ringo Starr hanno rivelato che l'uso della tecnologia AI ha reso possibile il completamento di una canzone rimasta incompiuta per decenni. Già negli anni '90, i Beatles avevano tentato di terminare questa canzone per l'album "Anthology", ma problemi tecnici avevano reso impossibile isolare in modo efficace la voce di John Lennon. Tuttavia, grazie agli algoritmi di separazione audio sviluppati dalla tecnologia AI, questo ostacolo è stato superato con successo. Nonostante le iniziali perplessità di alcuni puristi, la reazione dei fan è stata perlopiù entusiasta.



Questo eccezionale connubio tra passato e presente rappresenta un nuovo capitolo nella storia dei Beatles. Si apre una dimensione affascinante in cui i tesori d'archivio possono essere riportati in vita grazie all'intelligenza artificiale. I fan di tutto il mondo possono ancora una volta sperimentare l'emozione di scoprire nuova musica dei Fab Four, dimostrando che il loro leggendario status nella storia della musica è più forte che mai.