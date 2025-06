Beagle destinati alla sperimentazione: futuro ancora incerto per i 1600 cani

VERONA - Il Tar del Lazio ha rinviato nuovamente la decisione riguardante l’utilizzo di 1600 beagle destinati a sperimentazioni farmacologiche da parte della società veronese Aptuit. Il ricorso era stato presentato dalla Lega antivivisezione (Lav), che contesta la legittimità delle autorizzazioni rilasciate alla multinazionale per test di tipo invasivo su cani, in particolare nel campo delle tossicodipendenze. La Lav ha ricordato che due autorizzazioni sono attualmente sospese e che la stessa Aptuit è già stata coinvolta in un sequestro per maltrattamenti su 51 animali, ora affidati all’associazione in attesa di ulteriori indagini.

Durante l’udienza, i legali della società hanno chiesto di poter condurre esperimenti farmacogenomici utilizzando un numero dimezzato di animali ma sottoponendoli al doppio delle sperimentazioni. La richiesta si basa sull’uso della modalità "traslazionale", che impiega gli stessi cani già stabulati per nuovi test tossicologici. Aptuit sostiene che il livello di dolore inflitto resterebbe “moderato”. Fuori dal tribunale si è tenuto un presidio organizzato da diverse associazioni animaliste, tra cui Leal, con attivisti e cittadini presenti. Gli organizzatori hanno dichiarato: “Lo stato di sfruttamento di queste creature e la loro conseguente soglia del dolore sono stati valutati come ‘moderati’ e pertanto ulteriormente sacrificabili. Di fatto si trattano esseri senzienti come merce da mercato”.