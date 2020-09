Batterio killer: “Zaia si prenda le proprie responsabilità"

VENETO – “Zaia si prenda le proprie responsabilità”. Sul batterio killer all’Ospedale della Donna e del Bambino, interviene Enrico Cappelletti (M5S). Il Candidato pentastellato alla Regione Veneto aggiunge: “Bisognava investigare tempestivamente senza tenere i genitori all’oscuro di tutto. È incredibile come solo dopo un anno e mezzo di analisi e in seguito alla battaglia legale avviata da una mamma, si sia fatto chiarezza sui tragici episodi che hanno coinvolto l'Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento a Verona”.



La vicende è quella del batterio Citrobacter koseri, che dal 2017 ha causato, secondo la relazione stilata dalla Commissione di verifica, 91 soggetti positivi, 9 neonati con patologie invasive e 4 morti. Continua il Candidato alle Regionali – “In tutto ciò, è inaccettabile che il governatore Luca Zaia parli della vicenda come di qualcosa che non lo riguardi e su cui non poteva avere alcuna possibilità di intervento. Non bastano le sospensioni operate dall’Azienda Ospedaliera del Direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera Bovo, del Direttore medico della struttura Ghirlanda e del primario di Pediatria Biban per poter continuare a nascondere le proprie colpe.”



“Zaia, in qualità di presidente della Regione Veneto, è necessariamente responsabile della sanità veneta. E non solo per prendersi i meriti quando si parla di «eccellenza sanitaria» - sostiene il pentastellato – “ma anche per assumersi le proprie responsabilità quando avvengono casi di malasanità come questo e non solo chiedendo l’intervento dei PM o i provvedimenti disciplinari ma anche mettendo in evidenza nomine del tutto discutibili e chiedendo scusa alle famiglie colpite da questa tragedia e a tutti i Veneti.”



“Si ricordi che è proprio il rapporto a sottolineare la responsabilità dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, di cui fa parte l’Ospedale di Verona, che non a caso – rimarca Cappelletti – ha come direttore generale, Francesco Cobello, nominato da Zaia nel 2014, con una proroga a gennaio 2020, dopo averne promosso a pieni voti l’operato.”



“L’ospedale stesso è un’opera nata e inaugurata durante il mandato regionale di Zaia, nel 2017 e se dovessero emergere carenze infrastrutturali, dato che il batterio è stato trovato nell’impianto idrico – incalza il Candidato pentastellato - la Regione continuerebbe ad essere incolpevole?”



“Ma è forse più conveniente far finta di essere estranei a episodi così tragici di malasanità e nascondere le proprie responsabilità. D’altronde – conclude Cappelletti - si tratta di un canovaccio a cui Zaia ha abituato i Veneti, già visto con il Mose, con l’Acqua Granda e con la colossale voragine dei conti di Pedemontana Veneta.”