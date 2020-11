Batman, prezzo record 1,5 mln dollari per primo albo

ESTERI - Nuovo record mondiale per una copia di 'Detective Comics', il numero 27 del fumetto pubblicato nel 1939 e che contiene la prima apparizione di Batman: è stata venduta all'asta per 1,5 milioni di dollari (1,26 milioni di euro) da Heritage Auctions, casa statunitense specializzata in manoscritti, libri, cimeli e comics.

Si tratta della somma più alta mai pagata per un albo con il personaggio creato da Bob Kane e Bill Finger.

Il precedente primato per un esemplare di 'Detective Comics 27' (all'epoca costava 10 centesimi) era di 1.075.000 dollari ed era stato stabilito dieci anni fa sempre da Heritage Auctions. Per i collezionisti, questo fumetto è storico come 'Action Comic' n. 1 che includeva la prima storia di Superman.