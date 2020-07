Bassetti: "Basta dire che in Italia c'è emergenza"

"I dati della Protezione civile confermano un trend positivo che ormai dura da più di due mesi. L'Italia non è in emergenza e dobbiamo finirla di dire che le cose vanno male". Lo ha ribadito Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino (Genova) e presidente della Società Italiana di Terapia Antinfettiva (Sita), ospite di 'Agorà Estate' su Rai3. "Non stiamo riavendo nuovi casi, il bollettino conta i contagi con tamponi positivi che per il 95% non hanno sintomi e spesso, come nel Lazio, non riguardano italiani ma persone arrivate dall'estero - aggiunge Bassetti - In Italia è stato fatto un grande lavoro mentre si continua a dire che la situazione peggiora. Se poi si vuole continuare con l'emergenza perché questo istituto serve per assumere medici e comprare dispositivi questo è problema legislativo".