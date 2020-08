A Bassano va di scena la danza al Chiostro del Museo Civico e nel Giardino Parolini

Un pomeriggio tutto dedicato all'arte della danza contemporanea con artisti italiani e internazionali è quello che B.Motion Danza ha organizzato per mercoledì 19 nel Chiostro del Museo Civico e il Giardino Parolini di Bassano del Grappa.

Sono le performance di quattro prime nazionali e due progetti nati online durante il periodo di confinamento dovuto al Covid-19, che si succederanno dalle 15 alle 18.

Il primo appuntamento è alle 15 al Chiostro del Museo Civico con la prima nazionale di Practicing Empathy 2by2 dell’artista israeliana Yasmeen Godder. E' il risultato di uno studio della compagnia della coreografa dedicato all'empatia tra persone, anche sconosciute, messa in discussione dalla pandemia che ha imposto di fatto la lontananza fisica. Yasmeen Godder ha preparato quattro artiste under30 del vicentino (Vittoria Caneva, Anna Grigiante, Ilaria Marcolin ed Elena Sgarbossa), che, in una scena interattiva, inducono coppie di congiunti e conviventi a relazionarsi a una distanza di sicurezza per poi riconnettersi alla fine del confinamento.

Alla stessa ora ci sarà invece al Giardino Parolini la prima nazionale di Louder and louder (Sempre più forte) del danzatore Siro Guglielmi e della musicista Rosa Brunello. Un'indagine sul rapporto tra danza e musica dal vivo, dove la musica non “serve” la danza ma cerca un rapporto alla pari. Tanto che nel susseguirsi della performance, il ruolo tra ballerino e musicista viene meno per intercambiarsi nelle più diverse situazioni artistiche.

Alle 16, sempre al Giardino Parolini, caccia al tesoro coreografica 3 Passi con Silvia Gribaudi, Marigia Maggipinto e Chiara Frigo “dove scoprire creazioni inedite per spazi quotidiani e muoversi con altri spettatori alla ricerca della meraviglia nascosta in brevi danze”.

Si termina alle 17 al Chiostro del Museo Civico con la prima nazionale di Diary of a Move di Masako Matsushita, dove prendono vita nelle movenze i diari di oltre sessanta persone che hanno registrato un movimento al giorno durante il confinamento. Una esperienza corale che costruisce la memoria dei vari movimenti per farne patrimonio culturale collettivo.

Tutte le esibizioni della giornata verranno replicate anche giovedì 20 agosto a partire dalle 10 del mattino con la versione online di B.Motion Danza: un programma – ospitato su Zoom – di pratiche fisiche con coreografi internazionali e conversazioni sul tema del ben-essere, con ospiti da ogni parte del mondo.

Al pomeriggio ci saranno performance, interviste dal vivo e film di danza in serata. L’iscrizione è da effettuarsi sul sito www.operaestate.it per via della capienza ridotta degli spazi con il distanziamento da rispettare.

Il programma è visibile su: www.operaestate.it/it/festival/bmotion/danza

B.Motion Danza è la sezione dedicata al contemporaneo di Operaestate Festival che sostiene gli artisti emergenti e la diffusione della cultura della danza e delle arti performative contemporanee.