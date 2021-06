Bassano, imbrattato dai vandali il Ponte degli Alpini, l'Ana: "Sdegno e rammarico"

Le scritte sul ponte

BASSANO - Imbrattato dai vandali il Ponte degli Alpini appena restaurato, a Bassano del Grappa.



A pochi giorni dalla restituzione alla città del simbolico ponte, domenica notte un gruppetto di giovani ha imbrattato con pennarelli indelebili le balaustre del ponte con scritte e incisioni.



L’associazione Nazionale Alpini, saputo del gesto ad opera di vandali, esprime sdegno e rammarico: “Incuranti dello sforzo compiuto per restituire allo splendore il bellissimo e simbolico ponte, da pochi giorni restituito ai bassanesi ed all’Italia intera, questi scriteriati hanno infatti imbrattato le balaustre con pennarelli indelebili tracciando dei “tag”, sorta di scritte prive di qualunque significato se non quello spregiativo e praticando alcune incisioni con un coltellino”, scrive il presidente Sebastiano Favero.



“Non si può non essere sdegnati ed al tempo stesso rammaricati nel constatare una volta di più come in una parte, purtroppo non irrilevante, dei nostri giovani si registri una perdita dei valori fondamentali del vivere civile, unita ad un impoverimento culturale che coinvolge tutti, famiglie, scuola e società. Confidiamo perciò nel fatto che queste persone siano rapidamente individuate e poste di fronte alle loro responsabilità e dal canto nostro ci impegniamo nel continuare la trasmissione alle nuove generazioni dei nostri valori fondamentali, cercando di avvicinarle sempre di più alla nostra realtà, impegnata da oltre un secolo al servizio della comunità e del territorio”.