Basilica del Santo, riparato il grande rosone

PADOVA - E' stato riparato velocemente il grande rosone che domina la facciata della Basilica di Sant'Antonio a Padova, presenta fessure e deformazioni al telaio che tiene insieme i "rulli" in vetro, tipici degli edifici venetei. E' questo l'esito di due giorni di controlli effettuati in quota, a un'altezza attorno ai 25-30 metri, per gli esperti e i restauratori. L'intervento è stato predisposto d'urgenza dalla Delegazione Pontificia per la Basilica, in coordinamento con la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, dopo alcune infiltrazioni che si erano verificate dal rosone. Il lavoro ha visto l'impiego di due grandi piattaforme aeree con braccio estensibile. Vi sono alcune aree di non perfetta coesione e la deformazione del telaio che tiene insieme i "rulli" circolari in vetro.

Sono state eseguite alcune stuccature reversibili tra i piombi e le vetrate, i punti più soggetti a possibili infiltrazioni. L'origine di questi problemi è dovuta al forte vento registrato nel 2022, dopo il quale si è constatata la presenza dell'acqua infiltrata. Il monitoraggio è stato effettuato arrecando il minimo disturbo possibile ai fedeli e ai turisti. Per controllare il lato interno del rosone si è utilizzata una piattaforma aerea mossa elettricamente, per evitare rumori e vibrazioni. La visita dei fedeli alla Tomba del Santo è stata comunque possibile in sicurezza anche durante l'intervento.