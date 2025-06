Base Usa di Aviano, livello di allerta inalterato

AVIANO - Dopo l’attacco degli Stati Uniti all’Iran, con bordanti ai siti nucleari, alla base Usaf di Aviano il livello di allerta è rimasto “Bravo”, terzo su scala cinque. La Prefettura di Pordenone non ha disposto il rafforzamento delle misure di prevenzione all'esterno della Base, ritenendo quelle attuali già adeguate anche al mutato scenario internazionale.



Negli ultimi giorni la base friulana aveva registrato un’intensificazione significativa dell’attività. Sulla pista sono atterrati tre aerocisterne, inclusa un’unità con livrea commemorativa del D-Day, tre velivoli da trasporto C-17, un massiccio Galaxy e sei caccia F-16 provenienti dalla base tedesca di Spangdahlem. Il tutto in assenza di comunicazioni ufficiali o annunci relativi a esercitazioni programmate. l ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha comunque specificato, in una intervista al TG3, che “nessuna richiesta da parte degli Usa e nessun aereo è partito dall'Italia per andare a colpire l’Iran”.