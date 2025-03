Base USA di Aviano, cresce la tensione: lavoratori italiani pronti allo sciopero

AVIANO (PORDENONE) - Alla base militare di Aviano (Pordenone) monta la protesta tra i lavoratori italiani dopo l’ennesima lettera inviata dal Department of Government Efficiency (DOGE), organismo voluto da Elon Musk. Il documento, partito direttamente da Washington, chiede dettagli sulle attività svolte dal personale civile.



I sindacati Fisascat Cisl e Uiltucs hanno reagito duramente, definendo la richiesta una violazione degli accordi bilaterali tra Italia e Stati Uniti. Hanno già sollecitato chiarimenti all’ambasciata USA e al governo italiano. Se le pressioni continueranno, si profila il rischio di sciopero.



Il personale civile delle basi americane in Italia opera sotto la normativa nazionale e i sindacati temono che questa vicenda possa aprire un precedente pericoloso, mettendo a rischio diritti e tutele. È stato richiesto un incontro urgente per chiarire la situazione ed evitare ulteriori tensioni.