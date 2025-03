Base Jumper precipita durante l'atterraggio

VERONA - Un base jumper norvegese di 41 anni è rimasto ferito nella mattinata di mercoledì 19 marzo dopo essersi lanciato dal monte Tombio, nei pressi di Riva del Garda (TN). L’uomo, durante la fase di atterraggio, è precipitato per circa cinque-sei metri, riportando diversi traumi. Sul posto sono intervenuti il personale medico di Trentino Emergenza, l’elicottero di soccorso, i vigili del fuoco volontari di Riva del Garda e i carabinieri della Compagnia locale.



Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato da un errore di manovra con la vela, che ha fatto perdere stabilità al jumper nella parte conclusiva del volo. L’uomo è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.