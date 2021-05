Bariste senza mascherina di fronte ai poliziotti: locale chiuso dieci giorni

PORDENONE - Il Questore sospende per 10 giorni l’attivita’ del pubblico esercizio “Birroteca 2 Muri” di Polcenigo (PN).



Nella mattinata di oggi, martedì 18 maggio, agenti dell’Ufficio Polizia Amministrativa di Sicurezza della Questura di Pordenone, hanno eseguito il provvedimento di sospensione per giorni 10 dell’attività del pubblico esercizio “Birroteca 2 Muri”, sito in Polcenigo (PN) via Due Muri, disposto dal Questore della Provincia di Pordenone Marco Odorisio.



Il locale in argomento si era già evidenziato negativamente nell’estate dello scorso anno quando risultavano essere state inoltrate svariate segnalazioni da parte di cittadini che lamentavano una situazione critica circa la gestione dell'esercizio pubblico, fonte di disturbi, rumori, soprattutto nelle ore serali e notturne, con persone in evidente stato di ubriachezza, tanto da ingenerare allarme sotto il profilo dell’ordine e sicurezza pubblica.



Accertati, quindi, tali fatti, in data 12 agosto 2020 veniva notificata alla titolare della birreria una formale diffida disposta dal Questore.



Ciò nonostante, proseguivano e si ripetevano ancora comportamenti lesivi della civile e pacifica convivenza con numerosi interventi da parte di pattuglie del Comando Stazione dei Carabinieri di Polcenigo, riscontrando, altresì, durante i controlli come gli stessi avventori risultassero essere gravati da segnalazioni penali e da guide in stato di ebbrezza alcolica, oltre a violazioni relative ad inosservanze delle normative anticovid.



In particolare, all’inizio del corrente mese di maggio, i titolari del locale assumevano atteggiamenti di ostilità, sfida ed intimidazione verso chi aveva richiesto l’intervento delle forze di polizia.



Accertato quanto sopra, nella serata dello scorso venerdì 14 maggio, il Funzionario della Questura dirigente del servizio “Anticovid”, verso le ore 22.20 effettuava un controllo presso la “Birroteca due Muri”, ivi giunti veniva accertato come il locale fosse aperto oltre l’orario di chiusura e che all’interno vi si intrattenessero sette avventori intenti a consumare in piedi delle bevande alcoliche, mentre le due titolari del locale continuavano a non indossare le mascherine, nemmeno dopo i ripetuti inviti degli agenti operanti.



Nella circostanza, quindi, i sette avventori e le due gestrici del locale venivano sanzionati con la multa di 400 euro, procedendo alla immediata chiusura per giorni cinque del locale ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D.L. n. 19/2020.



Alla luce dei fatti sopra accertati, sussistendone i presupposti normativi previsti dall’art. 100 T.U.L.P.S., il Questore ha disposto la sospensione dell’attività per giorni 10 del pubblico esercizio “Birroteca 2 Muri”, che si va a sommare ai precedenti 5 giorni di chiusura per le violazioni in materia di covid.