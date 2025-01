Barista picchiato brutalmente: un arresto, complice ricercato

PADOVA - Dramma domenica sera a Selvazzano Dentro, in provincia di Padova, dove un barista cinese di 27 anni, noto come Marco, è stato aggredito brutalmente nel suo locale di piazza Vittorio Veneto. La violenza, avvenuta poco prima delle 20, è scaturita dal rifiuto del giovane di servire un ulteriore bicchiere a due avventori moldavi visibilmente alterati.La lite è presto degenerata: i due uomini hanno colpito Marco a mani nude fino a tramortirlo, causandogli una grave emorragia cerebrale. Ora il giovane si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Padova, dove lotta per la vita. Intanto, i residenti del quartiere gli hanno espresso solidarietà lasciando messaggi di incoraggiamento davanti al bar che gestisce insieme ai genitori da due anni.

Grazie alle telecamere di sicurezza e all'intervento tempestivo dei carabinieri di Sarmeola, uno degli aggressori è stato identificato e arrestato: si tratta di un 32enne moldavo residente a Chioggia. L'uomo è stato fermato per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Il suo complice, un connazionale di 42 anni, è riuscito a fuggire e è attualmente ricercato. Al momento dell'aggressione, erano presenti altri due clienti che hanno assistito impotenti alla scena e sono ancora sotto shock per quanto accaduto. Le indagini proseguono per rintracciare il fuggitivo e chiarire ulteriori dettagli sulla vicenda, che ha sconvolto la comunità locale.