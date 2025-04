Barista e assessora perseguitate: in manette un 55enne ossessionato

VENEZIA - Si presentava anche dieci volte al giorno nel bar dove lavorava la donna che perseguitava. Un comportamento ossessivo e ripetuto, andato avanti per oltre due mesi, fino all’arresto avvenuto domenica scorsa da parte dei carabinieri. Nel mirino del 55enne, seguito dai servizi sociali e con problemi di dipendenza, c’erano due donne: una barista, bersagliata con continue visite, messaggi e reazioni ai post sui social, e l’assessora Chiara Iuliano, più volte avvicinata anche in Comune.



Proprio in municipio, l’uomo si era fatto notare già a novembre, con atteggiamenti molesti e proteste. A suo carico era stata presentata una denuncia, ma l’episodio più significativo risale al 25 novembre, data simbolica per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In quell’occasione, durante un evento patrocinato dal Comune, il 55enne si era avvicinato all’assessora Iuliano, esprimendo idee ambigue: da un lato si diceva contrario alla violenza sulle donne, ma dall’altro giustificava comportamenti violenti in caso di tradimento subito.



Da lì, un’escalation culminata nell’aggressione dell’assessora e nella continua persecuzione della barista, oggi interrotta grazie all’azione delle forze dell’ordine. Sono ora in corso le valutazioni psichiatriche sull’uomo, detenuto in carcere. Il caso torna ad accendere l’attenzione sulla violenza di genere, in un periodo segnato da femminicidi e dati allarmanti anche a livello locale.