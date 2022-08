Barcellona, Lewandowski derubato mentre firma autografi

BARCELLONA (SPAGNA) - Brutta disavventura per Robert Lewandowski, che è stato derubato davanti al centro di allenamento del Barcellona. L'ex attaccante del Bayern Monaco, prima di svolgere la seduta di allenamento, si è fermato in macchina all'esterno della struttura per firmare autografi e scattare foto con i tifosi che stavano aspettando l'ingresso dei giocatori davanti al cancello.



Secondo la ricostruzione riportata dal quotidiano spagnolo Sport, due individui hanno approfittato del momento di confusione per aprire lo sportello della macchina di Lewandowski e rubargli un orologio, dal valore di 75mila euro, e il cellulare.

L'attaccante del Barcellona avrebbe provato a inseguire con la macchina i malviventi e qualche minuto più tardi sul posto sono arrivate due macchine dei Mossos d'Esquadra (la polizia regionale catalana): gli agenti sono rimasti fino al tardo pomeriggio per raccogliere le testimonianze.