La barca affonda, intervengono i sommozzatori

MONFALCONE (GORIZIA) - I sommozzatori del Nucleo Regionale di Soccorso Subacqueo Acquatico dei Vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti presso una darsena del Lido di Panzano nel comune di Monfalcone (GO) per un’imbarcazione affondata.



L’episodio è accaduto alle 11.30 circa di lunedì 12 settembre 2022. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno trovato un natante, di circa 6 metri, che era affondato mentre era agli ormeggi.



Al fine di scongiurare l’inquinamento delle acque i sommozzatori si sono immersi e con gli appositi palloni di sollevamento hanno riportato in galleggiamento la piccola imbarcazione, successivamente hanno provveduto a svuotare l’acqua che era all’interno del natante utilizzando le pompe elettriche in dotazione.