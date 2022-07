Bar chiuso per due settimane

PORDENONE Nel pomeriggio di oggi martedì 19 luglio, personale della Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Pordenone ha eseguito il provvedimento di sospensione ex art. 100 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), disposto dal Questore della Provincia di Pordenone, per 15 giorni nei confronti del pubblico esercizio denominato “Bar Red Devils”, sito a Montereale Valcellina (PN) in piazza Roma.



Il provvedimento è stato adottato a seguito della comunicazione del Comando Stazione Carabinieri di Montereale Valcellina, con la quale veniva rappresentato che il “Bar Red Devils” è fonte costante di disturbo, disagio e malcontento tra i residenti nelle vicinanze della piazza Roma. Al riguardo negli ultimi anni sono state elevate diverse contravvenzioni amministrative dal Comando Stazione Carabinieri di Montereale Valcellina e dal Corpo Intercomunale di Polizia locale delle valli e Dolomiti Friulane.



Per ultimo nella nottata del 6 luglio 2022, una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Spilimbergo interveniva in piazza Roma, ove due avventori del suindicato esercizio pubblico erano venuti alle mani, ferendosi reciprocamente con bottiglie di birra rotte, utilizzate come strumenti di offesa, a seguito di una lite che verosimilmente era scoppiata a causa dell’elevato tasso alcolico delle persone coinvolte, avventori del Bar “Red Devils”.



Sussistendo, quindi, i presupposti normativi previsti dall’art. 100 del T.U.L.P.S., il Questore della Provincia di Pordenone ha disposto la sospensione dell’attività del pubblico esercizio per un periodo di 15 giorni.