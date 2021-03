Banksy: opera record da 19 milioni per aiutare il servizio sanitario britannico

GRAN BRETAGNA - Un nuovo record per Banksy, che ha messo all'asta una sua opera per aiutare il Servizio sanitario britannico. Il dipinto, intitolato 'Game Changer' (elemento di svolta), è stato battuto per 16,75 milioni di sterline (19,4 milioni di euro): una cifra che neanche il misterioso artista aveva mai raggiunto con una sola opera.

Il disegno raffigura un bambino che gioca con un pupazzo che rappresenta un'infermiera -supereroe ed è stato esposto all'ospedale di Southampton durante la prima ondata dell'epidemia.

Ci si aspettava che l’opera potesse essere battuta per circa tre milioni di sterline, invece è stata raggiunta la sbalorditiva cifra.