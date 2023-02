Banksy, nuova opera d'arte per San Valentino contro la violenza domestica

INGHILTERRA - Banksy ha svelato una nuova opera d'arte sulla violenza domestica contro le donne. Nel giorno di san Valentino, l'artista ha postato sul suo profilo Instagram le immagini del suo lavoro realizzato su un muro bianco. Intitolato 'Valentine's day mascara', raffigura una sorridente casalinga degli anni Cinquanta che indossa guanti gialli da bucato e un grembiulino sopra il vestito e sembra spingere il marito in un congelatore.

La donna ha un occhio gonfio e un dente scheggiato che diventa più visibile quanto più si guarda l'opera da vicino. Secondo le persone che commentano sui social media, scrive l'Independent, il luogo in cui si trova l'opera è un muro di Grosvenor Place a Margate, nel Kent. Nelle foto postate dall'artista originario di Bristol, per terra davanti all'opera ci sono diversi rifiuti, tra cui una sedia da giardino di plastica bianca rotta, una cassetta blu e una bottiglia di birra vuota. Vista la tempistica del post di Banksy e il titolo, quest'opera sembra avere un riferimento specifico alla violenza contro le donne nel giorno di San Valentino, un momento in cui ci si concentra molto sull'amore romantico.