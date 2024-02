Banditi col mitra assaltano gioielleria nel centro commerciale

MARCON (VENEZIA) - Terrore mercoledì sera al centro commerciale 'Valencenter' di Marcon (Venezia) per una rapina compiuta da un commando armato di mitra in una gioielleria del grande magazzino. Una dipendente del negozio di preziosi è stata presa momentaneamente in ostaggio, sotto la minaccia delle armi, mentre altri commessi sono stati rinchiusi in uno stanzino.

Il gruppo era composto da 4-5 malviventi, con i volti coperti da passamontagna. C'è stato un fuggi fuggi generale tra i clienti del centro commerciale, a quell'ora, circa le 19, molto affollato. Dopo essersi impossessati dei preziosi i rapinatori hanno rilasciato la dipendente e sono fuggiti. Sul posto sono arrivati subito dopo i carabinieri, che hanno perlustrato palmo a palmo i negozi per accertare che nessuno dei malviventi fosse più all'interno.

"Ci hanno urlato che c'era una rapina in corso e di scappare" ha raccontato una testimone. Così moltissimi clienti, impauriti, si sono lanciati verso la prima uscita utile, urlando e tenendo protetti i bambini. Dentro al negozio "Gioielli di Valenza" si trovavano due commesse, rimaste impietrite: una di loro è stata presa in ostaggio da uno del commando rimasto all'esterno, nel corridoio, mentre gli altri hanno costretto l'altra dipendente a svuotare le vetrinette ed hanno infilato preziosi e gioielli all'interno di alcuni sacchi. Poi il momento più drammatico: per proteggersi la fuga, i banditi hanno cercato di trascinare con loro la commessa in ostaggio; la ragazza ha cercato di resistere in ogni modo, ha pianto ed ha supplicato i malviventi di lasciarla andare. La banda così ha preso in ostaggio l'altra dipendente, e si è allontanata con questa verso l'uscita, dove c'era ad aspettarli un complice a bordo di una Fiat Panda di colore rosso. Caricati i sacchi in macchina, i rapinatori hanno poi lasciato liberra la ragazza. Un grande spavento per le due giovani commesse, ma nessuna conseguenza fisica.

Scattato l'allarme, al centro Valecenter sono arrivati i Carabinieri, che come prima operazione, armi in pugno, hanno passato al setaccio tutti i negozi dell'ipermercato, per accertare che nessun malvivente si trovasse ancora all'interno. Subito dopo sono scattate le ricerce e i posti di blocco, che per ora non hanno dato risultati. La Panda rossa è stata trovata abbandonata poco distante; la banda evidentemente ha cambiato auto per proseguire la fuga. Non ancora accertato l'ammontare del bottino, che potrebbe essere di centinaio di migliaia di euro.