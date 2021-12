Banda rubava capi abbigliamento in tutt'Italia, cinque arresti

PORDENONE - Le indagini sono cominciate lo scorso mese di settembre in seguito alla denuncia dell'avvocato della H&M sul verificarsi, durante l'orario di apertura del centro commerciale, di una serie di furti di capi d'abbigliamento nel punto vendita di Gran Fiume (Pordenone).



La Procura della Repubblica di Pordenone avviava un'articolata attività d' indagine, svolgendo anche intercettazioni telefoniche e analisi del traffico di cella, che individuava la banda, dedita al "trasfertismo delittuoso". Nei soli mesi da settembre a dicembre e soltanto in Fvg e Veneto, la banda avrebbe compiuto almeno 14 furti.



Secondo quanto ricostruito dagli uomini della Questura di Pordenone diretta dal Questore Marco Odorisio, le due donne entravano nei negozi e, sfilati i capi d'abbigliamento delle grucce, li nascondevano tra gli scaffali dove li recuperavano due uomini celandoli in carrelli della spesa muniti di dispositivi antitaccheggio.

Il terzo uomo faceva da palo all'esterno. La banda compiva vari furti nell'arco di una giornata.



Sono in corso accertamenti per individuare i canali della ricettazione della merce verosimilmente destinati all'estero. I cinque sono stati arrestati in flagranza di reato nel centro Commerciale l'Adriatico 2 di Portogruaro per rapina impropria. Sono stati chiusi nelle case circondariali di Padova, Verona e Venezia.



