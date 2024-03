Bancomat in tilt, preleva 90mila euro senza nessun addebito sul conto

In poche ore è riuscito a prelevare dal bancomat la cifra colossale di 90.000 euro, senza che nulla fosse addebitato sul suo conto. Il giovane 24enne non credeva ai suoi occhi, pensava in un colpo di fortuna ma la sua gioia è durata pochi giorni. La vicenda che ha dell'incredibile è avvenuta a Gand, città del Belgio.



Tutto è iniziato con un errore apparentemente innocuo: un bug allo sportello del bancomat che ha consentito al giovane di prelevare denaro senza che l'importo fosse addebitato sul suo conto. Il 24enne invece di segnalare l'errore alla banca, ha continuato freneticamente a prelevare, utilizzando sia la propria carta che quella della fidanzata.



La motivazione dietro questi 46 prelievi sfrenati è stata sorprendente: il giovane voleva aiutare un amico a finanziare la festa del suo matrimonio. Inizialmente, il suo intento era prelevare solo 1.000 euro, ma, trovandosi di fronte alla possibilità di prelevare senza conseguenze, ha deciso di aumentare il limite di prelievo per ottenere l'importo desiderato. Tuttavia, quando si è reso conto che i prelievi non venivano addebitati sul conto, ha visto l'opportunità di ottenere una somma considerevole per il matrimonio del suo amico.



L'errore, però, è stato scoperto, e il giovane si è trovato ad affrontare le conseguenze delle sue azioni di fronte a un giudice. Nonostante il suo avvocato abbia tentato di difenderlo sostenendo che si trattasse di un errore e non di un furto deliberato, il giudice non è stato convinto. Il giovane stesso ha ammesso di essersi reso conto dell'errore dopo alcuni prelievi, ma ha continuato comunque a prelevare. La sentenza è attesa per l'11 marzo, e il pubblico ministero ha richiesto una pena di 18 mesi di reclusione, una multa di 4.000 euro e la restituzione dell'intero importo non addebitato.