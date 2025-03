Bancomat postale distrutto dall'esplosione

VENEZIA - A Noale (Venezia) un'esplosione ha fatto saltare in aria il bancomat dell'ufficio postale, devastando completamente i locali. L'allarme è scattato intorno alle 4:00 del mattino, svegliando di soprassalto i residenti della zona.



Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco da Mestre e Mirano, che hanno avviato una verifica statica dell’edificio, su richiesta dei carabinieri e dei residenti preoccupati. Il controllo, ancora in corso, è volto a escludere eventuali lesioni strutturali all’immobile, che potrebbero compromettere la sicurezza degli abitanti e degli utenti dell'ufficio postale.



Le indagini sono state affidate ai carabinieri, che stanno vagliando ogni possibile pista per risalire agli autori del grave atto criminoso.

