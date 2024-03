Banca in tilt e prelievi illimitati: i clienti corrono ai bancomat

Un guasto durato agli sportelli bancomat, durato diverse ore, ha consentito ai clienti di portare a casa un incredibile "bottino" stimato in 40 milioni di euro. Gli studenti universitari sono stati tra i principali protagonisti del festino al bancomat, che ha richiesto l'intervento della polizia per essere fermato.



Tutto è partito da un'anomalia tecnica agli sportelli automatici della principale banca dell'Etiopia, la Commercial Bank of Ethiopia (CBE), che, secondo quanto riportato dalla BBC, ha scatenato il pandemonio nel paese africano, con migliaia di clienti che hanno affollato le filiali per prelevare fondi illimitati. La Banca Centrale dell'Etiopia, responsabile della supervisione del settore finanziario, ha rilasciato una dichiarazione domenicale attribuendo l'incidente a un "problema tecnico" durante le normali attività di manutenzione e ispezione.



Abe Sano, presidente della banca, ha minimizzato le perdite sostenute, sottolineando che queste sono insignificanti se confrontate con l'intero volume di attività della banca. Nonostante la rapidità dell'intervento delle autorità, molte persone sono riuscite a beneficiare della generosità improvvisa dei bancomat, che hanno inondato le strade di Addis Abeba di una folla entusiasta di fortuna improvvisa.



Tuttavia, le conseguenze di questo episodio potrebbero rivelarsi più serie di quanto inizialmente previsto. Alcune università hanno esortato gli studenti a restituire qualsiasi somma in eccesso prelevata, mettendo in evidenza l'importanza dell'etica e della responsabilità individuale in situazioni eccezionali come questa. Nel frattempo, la CBE ha rassicurato i clienti che nessuna sanzione o accusa sarebbe stata mossa contro coloro che avessero restituito i fondi erroneamente erogati.