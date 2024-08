Banca Prealpi SanBiagio e TCBF: al via la nuova edizione del Concorso internazionale per nuovi autori

TREVISO – Dopo il successo dell’edizione 2023, che ha visto la partecipazione di oltre 100 ragazzi e ragazze provenienti da tutto il mondo, torna anche quest’anno il Concorso Internazionale per Nuovi Autori, nato dal sodalizio tra l’Associazione fumetti in Treviso e Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di Credito Cooperativo con sede a Tarzo, parte del Gruppo Cassa Centrale, presente con 67 filiali in sette province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.



Inserito nell’ambito della 21^ edizione del Treviso Comic Book Festival (TCBF), il concorso, a partecipazione gratuita, è rivolto a giovani autori e autrici esordienti maggiorenni, desiderosi di mettere alla prova il proprio talento, elaborando una breve storia a fumetti inedita sul tema di questa edizione: “Morbido”.



Gli elaborati dovranno essere inviati in formato digitale tassativamente entro lunedì 2 settembre. A valutarli una giuria di qualità composta da Sara Chissalè (Direttrice Treviso Comic Book Festival), Adele Matera (colorista Dark Horse, Sergio Bonelli Editore), Dario Sicchio (editor Edizioni BD), Jacopo Starace (autore Sergio Bonelli Editore, BAO Publishing, Edition Sarbacane, Eris Edizioni), Ariel Vittori (co-fondatrice Attaccapanni Press, autrice Tunuè), Marco Taddei (sceneggiatore Coconino, Feltrinelli Comics, Hollow Press).



Il concorso prevede il riconoscimento di premi in denaro ai primi tre classificati (500 euro per il primo, 300 euro per il secondo e 200 euro per il terzo), oltre alla pubblicazione e promozione delle opere sui canali social della manifestazione.



L’annuncio e la premiazione dei vincitori si terranno nel corso della cerimonia conclusiva del Premio Carlo Boscarato 2024, dedicato allo storico autore trevigiano, in programma domenica 29 settembre.



Il bando completo è scaricabile al seguente link: https://www.tcbf.it/