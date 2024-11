Banca Prealpi SanBiagio: svolta ai vertici con nuovi direttori generali

TARZO - Un passaggio di consegne atteso e pianificato da tempo segna una nuova era per Banca Prealpi SanBiagio, l'istituto di credito cooperativo con sede a Tarzo (TV) e 67 filiali tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Mario Marcon è stato nominato nuovo direttore generale, subentrando a Girolamo Da Dalto che lascia dopo 47 anni di carriera, di cui 28 come direttore generale. Confermata nel ruolo di vice direttrice generale Silvia Secchi, nominata lo scorso gennaio.

Il cambio ai vertici mira a garantire continuità nel percorso di crescita e consolidamento della banca, come sottolineato dal presidente Carlo Antiga: "Negli ultimi 15 anni il nostro istituto è cresciuto molto, passando a una dimensione sovraregionale pur mantenendo fede ai principi che lo connotano da 130 anni. Questo straordinario cammino è stato reso possibile grazie al fondamentale contributo di Girolamo Da Dalto".

Mario Marcon, nuovo direttore generale, vanta una lunga carriera all'interno dell'istituto iniziata nel 1984. Ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità, tra cui quello di responsabile dell'Ufficio Estero dal 1987 al 1997 e di responsabile Organizzazione e Risorse Umane per oltre un decennio. Nel 2009 è stato nominato vice direttore generale.

Silvia Secchi, confermata vice direttrice generale, ha assunto la delega al coordinamento della Direzione Finanza Istituto. Laureata in Economia a Ca' Foscari, dopo un'esperienza decennale nella revisione contabile è entrata in Banca San Biagio del Veneto Orientale nel 2007, assumendo poi ruoli di crescente responsabilità.

Il ricambio generazionale ai vertici si inserisce in un contesto di solida crescita per Banca Prealpi SanBiagio. I dati al 30 settembre 2023 mostrano una raccolta complessiva che ha superato i 6 miliardi di euro, con un aumento dell'8,3% rispetto all'inizio dell'anno. L'istituto conta 513 dipendenti, 26 in più rispetto all'inizio dell'esercizio, a testimonianza di un'espansione costante.

La banca ha inoltre rafforzato la propria presenza territoriale con l'apertura di nuove filiali a Treviso, Pasiano di Pordenone e Pordenone, portando a 202 i comuni di competenza in 9 province tra Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino.

"Il naturale percorso evolutivo del nostro istituto passa oggi attraverso un significativo ricambio generazionale, volto a consentire il prosieguo del percorso di sviluppo e consolidamento", ha commentato il presidente Antiga, esprimendo fiducia nelle capacità di Marcon e Secchi di guidare questa nuova fase di Banca Prealpi SanBiagio.

La solidità dell'istituto è confermata anche dai principali indicatori economici: il CET1 ratio si attesta al 25,5%, ben al di sopra dei requisiti regolamentari, mentre l'utile netto al 30 settembre 2023 ha raggiunto i 50,7 milioni di euro, in crescita del 24,2% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Con questo cambio ai vertici, Banca Prealpi SanBiagio si prepara ad affrontare le sfide future del settore bancario, puntando su una leadership rinnovata ma al contempo radicata nella storia e nei valori dell'istituto.