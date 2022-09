Banca Prealpi SanBiagio e NoixNoi, un incontro dedicato alle dipendenze e alla loro prevenzione

TARZO - Ritornano gli incontri dedicati alla prevenzione organizzati dall’associazione di Mutuo Soccorso NoixNoi con Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di credito cooperativo con sede a Tarzo, parte del Gruppo Cassa Centrale Banca, presente con 64 filiali in sette province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Il primo degli appuntamenti della stagione autunnale sarà il convegno dal titolo “Le nuove alleanze per territori educanti”, promosso assieme a AAFTversolavita (Associazione Aiuto alle Famiglie e ai Tossicodipendenti), che si terrà giovedì 15 settembre alle 20.30 all’Auditorium Prealpi di Tarzo (via La Corona, 45).

L’incontro, ad ingresso libero e gratuito, è rivolto a docenti, formatori, genitori e a tutti gli enti parte delle comunità educanti. Ospite della serata Federico Samaden, tra i maggiori esperti in Italia sul tema delle dipendenze. L’uso di stupefacenti oggi è ancora un’emergenza nazionale e le famiglie sono spesso sole ad affrontare i comportamenti dei figli. In un’età difficile come l’adolescenza, le droghe possono diventare una via di fuga. Il modo per non cadere in questa trappola è prevenirla, maturando la consapevolezza della preziosità della propria vita e del suo valore.

Laureato in scienze economiche e bancarie, Samaden ha fondato nel 1989 insieme a Vincenzo Muccioli la sede trentina di San Patrignano, un’importante comunità di recupero per giovani afflitti dal problema della droga, che ha gestito in qualità di responsabile fino al 2007, diventando uno dei maggiori esperti in Italia nel campo. Membro della consulta del Dipartimento delle politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2008 al 2012, dal 2009 è dirigente dell'istituto di formazione professionale alberghiera della Provincia Autonoma di Trento, che conta oltre 800 alunni.

Ha fondato nel 2011 la cooperativa sociale “Lievito madre” per l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati. Nel 2019 riceve dalla giunta provinciale un incarico in qualità di esperto di politiche a favore dei giovani, per promuovere strumenti innovativi per la loro crescita. Dal 2021 è presidente della Fondazione Demarchi (TN), che si interessa alla ricerca sociale e ai nuovi modelli di welfare. Ha pubblicato nel 2018 il libro “Fotogrammi stupefacenti, storia di una rivincita” nel quale racconta la sua storia e ciò che ha visto accadere in Italia negli ultimi 40 anni nel campo delle droghe. OT