Banca Prealpi SanBiagio e NoixNoi organizzano il Concerto di Quaresima

TARZO - Mercoledì 29 marzo, alle 20:45, presso l’Auditorium Prealpi di Tarzo, si terrà il “Concerto di Quaresima”. Sul palco l’Orchestra Gruppo d’Archi Veneto, diretta dal maestro Maffeo Scarpis, che proporrà la produzione di Quaresima: appuntamento di grande valenza artistica che porrà l’accento su tre piccoli gioielli del classicismo musicale espressi dall’asse Venezia-Vienna. La serata è organizzata dall’Associazione di Mutuo Soccorso ETS NoixNoi con il sostegno di Banca Prealpi SanBiagio - l’Istituto di Credito Cooperativo con sede a Tarzo, parte del Gruppo Cassa Centrale Banca, con un forte radicamento a Treviso e provincia - in collaborazione con la Sezione A.N.A. di Vittorio Veneto e con l’Associazione Musicale “Gruppo d’Archi Veneto”. L’evento è patrocinato dal Comune di Tarzo. Si esibirà anche, in veste di solista, il celebre contralto Eugenia Zuin, reduce da successi ottenuti recentemente ad Amburgo, Vienna e Parigi.

Il coordinamento artistico e organizzativo della serata è di Fiorella Foti. Aperto da due delle diciassette Sonate da Chiesa che Mozart compose tra il 1772 e il 1780 e contrassegnate da fresca creatività, il programma si snoderà attraverso la rievocazione offerta dallo Stabat Mater, composto da Vivaldi per contralto solista e orchestra: mirabile sequenza piena di pathos in cui l’autore scolpisce il dolore lacerante di una madre sconvolta, che intesse con gli strumenti un dialogo fatto di tragica sofferenza. Per rendere più suggestiva l’atmosfera quaresimale e per saldare meglio la musica alla parola, favorendo un più intenso raccoglimento, la direttrice artistica ha pensato di far precedere il brano vivaldiano dalla drammatizzazione della Lauda “Lo pianto de la Madonna” di Jacopone da Todi, che sarà interpretata da Mariateresa Dalla Vedova e Francesco Santin, di Teatro Orazero. Chiude il programma una delle pagine più ispirate di un Haydn pre-romantico, un piccolo capolavoro quale la Sinfonia n.44, nota come “Trauersinfonie”, cioè “La Funebre” (in realtà pervasa da un’atmosfera in pochi tratti pensosa, ma piuttosto da momenti di animata tensione), il cui titolo si deve forse ad una dichiarazione dello stesso Haydn, il quale avrebbe espresso il desiderio che l’Adagio della sinfonia l’accompagnasse il giorno dei suoi funerali. Ancora una volta Banca Prealpi SanBiagio e NoixNoi si rivelano motori di importanti iniziative per promuovere il tessuto non solo economico del territorio, ma anche per elevarne, attraverso proficue occasioni di incontro culturale, la qualità di vita e i momenti di aggregazione in nome del sapere, nelle sue espressioni più svariate. L’ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per partecipare all’evento è gradita la prenotazione contattando la segreteria di NoixNoi (via mail info@noixnoi.net oppure telefonicamente al 0438 586873).