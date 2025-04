Il bambino senza braccia commuove il mondo: la sua foto vince il World Press Photo

GAZA - Aveva solo nove anni Mahmoud Ajjour quando, nel marzo 2024, un'esplosione lo ha travolto mentre cercava di mettere in salvo la sua famiglia a Gaza. Il piccolo, mentre si voltava per incitarli a fuggire, è stato colpito da un ordigno: ha perso un braccio e l’altro è rimasto gravemente lesionato. Evacuato in Qatar, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Oggi sta imparando a compiere gesti quotidiani servendosi dei piedi.



Il fotografo palestinese Samar Abu Elouf ha immortalato la sua immagine in uno scatto che ha vinto il titolo di Photo of the Year al World Press Photo. Una fotografia che racconta il trauma della guerra, ma anche la straordinaria resilienza di un bambino sopravvissuto.



L’esplosione che ha ferito Mahmoud è avvenuta a Gaza City durante un attacco israeliano. Il piccolo si trovava in fuga con i familiari quando è stato investito dall’onda d’urto. Dopo essere stato trasferito in Qatar, ha iniziato un percorso di riabilitazione e oggi frequenta una scuola per bambini con disabilità, dove riceve sostegno e affronta il difficile cammino del recupero.



Con il tempo, Mahmoud ha imparato a scrivere, giocare e aprire le porte utilizzando i piedi. Il suo caso ha attirato l’attenzione internazionale e la fotografia premiata ne è diventata il simbolo. L'immagine rappresenta non solo la sofferenza infantile nei territori di guerra, ma anche la forza interiore di chi resiste e si reinventa.



Lo scatto di Abu Elouf è stato riconosciuto come una testimonianza visiva potente delle atrocità del conflitto, e ha rilanciato l’urgenza di proteggere i più piccoli dai drammi della guerra. Una foto che ha colpito la giuria del World Press Photo per il suo valore umano e narrativo.